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Комиссия МОК рекомендовала не восстанавливать членство ОКР до завершения ОИ

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Наблюдательная комиссия МОКа (Международного олимпийского комитета) рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКРа (Олимпийского комитета России) до церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, заявила глава комиссии Николь Хевертц. Об этом сообщает ТАСС.

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«Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что российские спортсмены не смогут пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под флагом страны. Также ожидается, что временная дисквалификация ОКРа будет отменена после окончания игр.

На Олимпийских играх в Южной Корее спортсмены из РФ выступают под олимпийским флагом. 5 декабря исполком МОКа принял решение об отстранении от ОИ Олимпийского комитета России (ОКРа).

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