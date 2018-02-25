Комиссия МОК рекомендовала не восстанавливать членство ОКР до завершения ОИ

Наблюдательная комиссия МОКа (Международного олимпийского комитета) рекомендовала исполкому не восстанавливать членство ОКРа (Олимпийского комитета России) до церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, заявила глава комиссии Николь Хевертц. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия рекомендует не восстанавливать ОКР, российские спортсмены останутся в статусе олимпийских атлетов из России до конца Олимпиады», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что российские спортсмены не смогут пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под флагом страны. Также ожидается, что временная дисквалификация ОКРа будет отменена после окончания игр.

На Олимпийских играх в Южной Корее спортсмены из РФ выступают под олимпийским флагом. 5 декабря исполком МОКа принял решение об отстранении от ОИ Олимпийского комитета России (ОКРа).