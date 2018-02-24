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МОК допустил частичное снятие санкций с ОКР до конца Олимпиады

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Фото: Global Look Prees/EIBNER/EXPA/Johann Groder
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Частичное снятие санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) до окончания Игр-2018 возможно. Об этом заявил директор по коммуникациям Международный олимпийский комитет (МОК) Марк Адамс.

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Членство ОКР в МОК было приостановлено после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта. При этом на ОКР возложена ответственность за поведение российских болельщиков на Олимпиаде.

Адамс заявил, что заседание по вопросу снятия санкций пройдет в субботу, сообщает «РИА Новости».

7 февраля стало известно, что МОК сохранил желание восстановить ОКР в организации до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. С таким заявлением выступил почетный член МОКа Виталий Смирнов.

25 января МОК опубликовал критерии по отбору россиян на Олимпиаду, подчеркнув, что непопадание в список приглашенных не говорит о том, что спортсмены употребляли допинг. Российский лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан направили в МОК письма с требованием разъяснить их отстранение.

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