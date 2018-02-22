Прямой эфир
Сюжет:

Олимпийский комитет России подтвердил выплату МОКу $15 млн

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международному олимпийскому комитету (МОК) были выплачены $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы, сообщается в официальном пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).

CAS им не указ
Международный олимпийский комитет отказывается допускать до Игр выигравших суд российских атлетов

«На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме», — цитирует текст ТАСС.

В декабре 2017 года МОК принял решение о дисквалификации ОКР в связи с якобы имевшими место нарушениями российскими спортсменами антидопингового законодательства. После этого по отношению к России был выдвинут ряд требований. Только после их выполнения комитет согласился рассмотреть вопрос снятия дисквалификации.

Одним из этих требований являлась выплата $15 млн

«Все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены», — уточняется в пресс-релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олимпийский комитет России выплатил МОКу $15 млн
Оргкомитет ОИ-2018 взаимодействует с МОКом по делу Крушельницкого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017