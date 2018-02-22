Олимпийский комитет России подтвердил выплату МОКу $15 млн

Международному олимпийскому комитету (МОК) были выплачены $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы, сообщается в официальном пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).

«На сегодняшний день эта сумма со стороны ОКР выплачена в полном объеме», — цитирует текст ТАСС.

В декабре 2017 года МОК принял решение о дисквалификации ОКР в связи с якобы имевшими место нарушениями российскими спортсменами антидопингового законодательства. После этого по отношению к России был выдвинут ряд требований. Только после их выполнения комитет согласился рассмотреть вопрос снятия дисквалификации.

Одним из этих требований являлась выплата $15 млн.

«Все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены», — уточняется в пресс-релизе.