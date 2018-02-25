Пьяному канадскому лыжнику запретили покидать Южную Корею

Канадского лыжника Дэвида Дункана, его жену и менеджера канадской сборной Вилли Райана выпустили из под ареста после того, как они угнали машину и пытались добраться на ней до олимпийской деревни в Южной Корее, сообщает телеканал CBC.

Известно, что лыжнику запретили покидать территорию Южной Кореи. В отношении Дункана и его менеджера ведется разбирательство. Пока неизвестно, изъяли ли у них паспорта.

Во время инцидента спортсмен находился в алкогольном опьянении: уровень спиртного в его крови составлял 0,16 промилле при допустимой концентрации в 0,05. По словам Дункана, он выпил, потому что замерз.

Это не первый инцидент с канадскими спортсменами, которые увлеклись алкоголем на Олимпиаде.

Так, 22 февраля пьяный фигурист Скотт Мойр пришел поболеть за соотечественниц на финал женского турнира по хоккею. Он явно не рассчитал количество выпитого и устроил настоящее шоу на трибунах, активно матеря арбитров и размахивая руками.