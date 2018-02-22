Эксперт ожидает спад продаж алкоголя на гендерные праздники

Продажи алкоголя к праздникам — Дню защитника Отечества на 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта — снизятся в этом году из-за Великого поста. Такое мнение высказал эксперт рынка, руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев.

«В этом году на праздники накладывается Великий пост, и продажи не будут высокими, это отмечают все дистрибьютеры алкогольной продукции... Небольшой подъем после новогодних продаж к гендерным праздникам будет, но не такой, как в прошлом году», — приводит его слова «РИА Новости».

Ставцев отметил, что «большой провал» по продажам следует сразу после Нового года, однако это ситуация традиционная: у людей кончаются деньги на спиртное.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые назвали алкоголь главной причиной слабоумия. Эти выводы справедливы как для женщин, так и для мужчин.