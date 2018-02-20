Торговлю вином и пивом в Рунете предложили отложить на год

Минфин предложил отложить легализацию онлайн-продаж алкоголя на один год — до 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Исходя из доработанной инициативы министерства, с 2019 по 2020 год будет разрешено торговать в сети только вином и шампанским с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.Также реализовываться онлайн будут пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

С 2019 года продавать спиртное смогут лишь производители и дистрибьюторы, а с 1 января 2022 года и ритейлеры. При этом сайты онлайн-магазинов алкоголя должны быть зарегистрированы в доменной зоне egais.ru.

Тем временем власти РФ намерены усилить контроль за пивной отраслью. Для производства и продажи пенного напитка разработают специальную лицензию.