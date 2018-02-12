«Паленая» водка уходит в прошлое

Объемы производства и продажи нелегальной водки в России по итогам 2017 года сократились почти в четыре раза, следует из отчета Росалкогольрегулирования (РАР). «Известия» ознакомились с документом. Улучшению показателей способствовали выход на полную мощность системы госучета ЕГАИС и усиление взаимодействия службы с МВД и ФСБ. По мнению экспертов, существующее наказание за незаконные действия на алкогольном рынке недостаточно эффективно: ликвидировать теневой сектор можно, только десятикратно увеличив денежные штрафы.

В России по итогам 2017 года значительно сократилась доля нелегальной водки в производстве и обороте, говорится в материалах РАР, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет не только о напитке, который изготавливают без соответствующей лицензии, но и о спиртном, с которого не уплачивается акциз в казну. В прошлом году служба в ходе проверок обнаружила, что «вне закона» оказалось 13% объема исследованного спиртного напитка — 91 тыс. декалитров из 700 тыс.

Годом ранее ситуация была существенно хуже: 48% водки, которую изготовили и поставили на прилавки, оказались нелегальными. Правда, тогда сотрудники РАР протестировали 474 тыс. декалитров напитка. Служба не приводит разбивки нарушений по производству и продаже нелегальной водки.

Самым частым нарушением в розничных точках стала продажа продукции, которая маркирована поддельными специальными или акцизными марками, уточняется в данных РАР. Если в 2017 году служба зафиксировала 311 подобных нарушений, то в 2016 году их было почти в 2,5 раза больше — 716. В прошлом году нарушались сроки представления декларации, а также искажались данные об объемах производства и оборота: речь идет о 484 эпизодах против 592 случаев в 2016 году.

— Сокращение доли нелегального рынка — это результат комплексного подхода в борьбе с этим явлением. Эффективная работа системы ЕГАИС в легальной рознице позволяет контролировать каждую единицу алкогольной продукции и сводит к нулю присутствие «левого» алкоголя на полках лицензированных магазинов, — отметили в РАР.

Справка «Известий» Система госучета спиртного (ЕГАИС) заработала в 2006 году, первыми к ней подключились производители алкогольной продукции. Лишь к лету 2017 года в нее интегрировались последующие звенья оборота спиртного — оптовые и розничные продавцы напитков. Последними в середине прошлого года стали регистрировать свои данные о реализации алкоголя магазины в сельской местности.

Комплексный подход к борьбе с нелегальным рынком спиртного также включает в себя, по словам представителя РАР, взаимодействие с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерством внутренних дел (МВД), с органами прокуратуры и налоговиками.

Наказание за маркировку поддельными специальными или акцизными марками в последние два года в России значительно ужесточилось, напоминает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Так, с лета 2016 года за производство, хранение и сбыт товаров без маркировки нарушителям закона грозит лишение свободы до трех лет, также предусмотрен максимальный штраф в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до шести месяцев. В середине 2017 года максимальное наказание для изготовителей фальшивых акцизных и специальных марок снова ужесточилось: теперь недобросовестные производители могут лишиться свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

— Срок наказания всё равно недостаточен. Следует сделать акцент на денежных штрафах. Они должны быть в десятки раз больше стоимости изъятой алкогольной продукции, — подчеркнул Андрей Шугаев.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко отметила, что нелегальный алкоголь, как правило, токсичен для организма. В нем присутствует неочищенный спирт, который содержит побочные продукты, например соли тяжелых металлов: они негативно влияют на весь организм и прежде всего на печень. Это может стать причиной отравления алкогольной продукцией или даже смерти.