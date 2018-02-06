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Московские магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В преддверии Дня защитника Отечества в московских магазинах, которые продают алкоголь, пройдут вечерние рейды. Торговые точки проверят на наличие в них контрафактного спиртного.

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, рейды начнутся 7 февраля и продлятся две недели. Отмечается, что в первую очередь будут проверять те магазины, на которые уже жаловались москвичи, а также места, где ранее находили поддельный алкоголь в ходе контрольных закупок.

По данным столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, с декабря 2016 года в Москве было проверено 96 торговых точек и изъято около 22 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.

Портал iz.ru писал о том, что 23 января полицейские изъяли в Подмосковье 16 тыс. бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции на сумму 33 млн рублей. Нелегальный цех располагался на территории бывшего детского лагеря в деревне Серково Щелковского района.

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