Власти РФ предложили бороться с алкоголизацией при помощи ЗОЖ

Бороться за уменьшение потребления алкоголя жителями России с помощью запретов бессмысленно, нужно продвигать ЗОЖ. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

«Если мы говорим о здоровом образе жизни и деалкоголизации россиян, то население должно меньше употреблять алкоголя и больше посвящать времени здоровому образу жизни, спорту. Но это достигается не запретами, а другими способами», — приводит его слова «Российская газета».

Вице-премьер пояснил, что для наших соотечественников «запретный плод» всегда был сладок и приводил к обратной реакции. Он припомнил поговорку из СССР, которая звучит так: «Водка стала шесть и восемь, всё равно мы пить не бросим».

По мнению Хлопонина, в России нужна социальная реклама, которая мотивирует вести здоровый образ жизни, а также больше спортивных клубов и площадок.

Вместе с тем чиновник констатировал, что употребление спиртного в стране падает, хотя потерь в продажах и объемах производства не наблюдается, что говорит о «сужении черного рынка» алкоголя.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России готовят новый ГОСТ на коньяк. В нем будет прописан процесс производства алкогольного напитка, а не только его цвет и крепость.