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Пьяный олимпийский чемпион устроил шоу на финале женского хоккея в Пхенчхане

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Фото: Global Look Prees/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию канадец Скотт Мойр пришел поболеть за соотечественниц на финал женского турнира по хоккею на ОИ, и это могло бы остаться незамеченным, если бы Мойр не был так пьян.

Как сообщает издание «Чемпионат», обладатель олимпийского золота в танцах на льду (в паре с Тессой Вирту) болел за женскую сборную Канады в матче против США, активно матеря арбитров и осушая бокалы пива один за другим.

На опубликованных в Twitter снимках видно, как пришедший на матч вместе с Мойром другой канадский фигурист Патрик Чан пребывает в состоянии «легкого шока» от поведения олимпийского чемпиона.

Однако горячая поддержка Мойра не помогла канадкам уйти от поражения. Они уступили сборной США по буллитам со счетом 2:3.

После завершения игры Мойр написал сообщение со словами поддержки в адрес соотечественниц. И пользователи соцсетей крайне удивились, что Скотт не сделал ни единой ошибки в своем твите.

«Видимо, попросил Чана написать сообщение за него», –– пошутил один из пользователей.

23 февраля российская фигуристка Алина Загитова принесла России первую золотую медаль на Олимпиаде-2018. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева завоевала серебро.

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