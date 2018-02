Пьяный олимпийский чемпион устроил шоу на финале женского хоккея в Пхенчхане

Олимпийский чемпион по фигурному катанию канадец Скотт Мойр пришел поболеть за соотечественниц на финал женского турнира по хоккею на ОИ, и это могло бы остаться незамеченным, если бы Мойр не был так пьян.

Как сообщает издание «Чемпионат», обладатель олимпийского золота в танцах на льду (в паре с Тессой Вирту) болел за женскую сборную Канады в матче против США, активно матеря арбитров и осушая бокалы пива один за другим.

Scott Moir appears to be liquored up and letting the refs have it at the women’s gold medal game.



A true patriot. #CANvsUSA pic.twitter.com/ysk98PwHPu