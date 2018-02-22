Биатлонистки сборной Белоруссии выиграли эстафету на Олимпиаде

Женская сборная Белоруссии по биатлону взяла золото в эстафете 4 по 6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом стало известно в четверг, 22 февраля.

Вторыми к финишу пришли шведки, бронза досталась команде Франции, россиянки не могли участвовать в эстафете, так как до Игр были допущены только Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, а команда должна насчитывать четыре участника.

Представлявшая Белоруссию экс-россиянка Дарья Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, сообщает «Газета.ру».

Кроме нее Белоруссию представляли Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

17 февраля биатлонистка Анастасия Кузьмина из Словакии завоевала золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх.

Кузьмина завоевала третью золотую олимпийскую медаль в карьере. Ранее спортсменка посвятила серебряную медаль в индивидуальной гонке своему брату, российскому биатлонисту Антону Шипулину, который по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получил приглашение на Олимпиаду.