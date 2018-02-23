Канадка Келси Серва взяла золото Олимпиады в ски-кроссе

Канадская фристайлистка Келси Серва завоевала золотую медаль в ски-кроссе на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Серебро взяла ее соотечественница Бриттани Фелан, бронза досталась швейцарке Фанни Смит.

Россиянки Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская из-за падений завершили выступления на стадии 1/4 и 1/8 финала соответственно.

Ранее портал iz.ru назвал имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады. Чтобы пробраться на Игры, американская лыжница проявила невиданную хитрость.