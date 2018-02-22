Северокорейская болельщица случайно похлопала американцам

Журналисты следили за реакцией болельщиц из КНДР во время соревнований по фигурному катанию. Одна из северокорейских девушек задумалась и случайно похлопала спортсменам из США.

Видео было опубликовано в Youtube.

Перед американцами на льду выступала пара из КНДР — Рым Тэ Ока и Ким Ю Сика. Северокорейские болельщицы начали им синхронно аплодировать. После этого на лед вышли американцы и одна из чирлидерш по инерции начала хлопать фигуристам. На это она получила легкий толчок от своей соседки.

Ранее сообщалось, что из КНДР на Олимпиаду приехали 229 чирлидерш. Их подготовке позавидуют даже исландские болельщики.