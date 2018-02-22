Лишенные медали Олимпиады-2018 керлингисты вылетели в Россию‍

Генеральный директор Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Шашлова рассказала о том, что российские спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, которые лишились бронзовой медали Олимпиады из-за нарушений антидопинговых правил, покинули Пхёнчхан.

«Ребята вылетели в Россию», — сказала Шашлова, которую цитирует ТАСС.

20 февраля вторая допинг-проба керлингиста показала положительный результат на мельдоний. Концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, тем не менее спортсмен был дисквалифицирован с Олимпийских игр в Пхёнчхане. Результаты, полученные Крушельницким и Брызгаловой, были отменены.

21 февраля Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Слушания по делу были назначены на четверг, 22 февраля.