Пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль в Пхенчхане

Канадский спортсмен и его менеджер в состоянии алкогольного опьянения угнали автомобиль в Пхенчхане и поехали в Олимпийскую деревню. Об этом сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон в своем Twitter.

Canadian athlete, manager arrested and released for stealing a car and driving drunk in PyeongChang. Police investigating won't name athlete; group hopped in an idling car and drove to athletes village, blood alcohol .160 according to Gangwon police, said they were cold @CBCNews — Susan Ormiston (@OrmistonOnline) 24 февраля 2018 г.

Имя спортсмена и вид спорта, в котором он выступает на Олимпийских играх, журналистка не назвала.

По ее словам, помимо самого канадского атлета и его менеджера, в автомобиле была и супруга спортсмена. Мужчин задержала полиция Пхенчхана, в отделении спортсмен пояснил, что выпил, потому что замерз. К настоящему моменту обоих освободили.

Как уточнила «Газета.ру», речь может идти о 35-летнем фристайлисте Дэвиде Данкане, который занял последнее место в финале соревнований по ски-кроссу. ЗА рулем был менеджер Вилли Райан.

Это не первый инцидент с канадскими спортсменами, которые на Играх увлеклись алкоголем.

Так, 22 февраля пьяный олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр пришел поболеть за соотечественниц на финал женского турнира по хоккею. Фигурист явно не рассчитал количество выпитого и устроил настоящее шоу на трибунах, активно матеря арбитров и размахивая руками.