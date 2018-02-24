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Пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль в Пхенчхане

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Канадский спортсмен и его менеджер в состоянии алкогольного опьянения угнали автомобиль в Пхенчхане и поехали в Олимпийскую деревню. Об этом сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон в своем Twitter.

Имя спортсмена и вид спорта, в котором он выступает на Олимпийских играх, журналистка не назвала.

По ее словам, помимо самого канадского атлета и его менеджера, в автомобиле была и супруга спортсмена. Мужчин задержала полиция Пхенчхана, в отделении спортсмен пояснил, что выпил, потому что замерз. К настоящему моменту обоих освободили.

Как уточнила «Газета.ру», речь может идти о 35-летнем фристайлисте Дэвиде Данкане, который занял последнее место в финале соревнований по ски-кроссу. ЗА рулем был менеджер Вилли Райан.

Это не первый инцидент с канадскими спортсменами, которые на Играх увлеклись алкоголем.

 Так, 22 февраля пьяный олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр пришел поболеть за соотечественниц на финал женского турнира по хоккею. Фигурист явно не рассчитал количество выпитого и устроил настоящее шоу на трибунах, активно матеря арбитров и размахивая руками.

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