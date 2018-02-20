Около 50 тыс. россиян приговорены к обязательным работам за пьяную езду

Около 50 тыс. россиян осуждены в прошлом году за повторную езду в нетрезвом состоянии и приговорены к обязательным работам. Об этом было сказано в ходе семинара-совещания председателей судов российских регионов.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отметил, что в минувшем году на 27% сократилось количество рассмотренных судами административных правонарушений, связанных с дорожным движением. Он добавил, что всего за преступления, связанные с безопасностью дорожного движения и эксплуатацией транспорта, в прошлом году было осуждено почти 80 тыс. человек.

По данным ГИБДД, в прошлом году зарегистрировано более 16 тыс. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате аварий погибло более 4,6 тыс. человек и ранено более 22 тыс.

Портал iz.ru писал о том, что депутаты Архангельского областного собрания внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у виновников «пьяных» ДТП, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.