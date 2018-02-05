Законопроект о конфискации машин у виновников «пьяных» ДТП внесен в ГД

Законопроект, предусматривающий конфискацию транспорта у виновников «пьяных» ДТП, внесли в Госдуму парламентарии Архангельского областного собрания депутатов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает лишать автомобилей водителей, по вине которых погибли люди или был причинен тяжкий вред здоровью.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью Уголовного кодекса «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время машину у осужденного не конфискуют, а это, по мнению авторов инициативы, повышает риск «дальнейшего нарушения им Правил дорожного движения».

Сейчас максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей. Минувшей осенью МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за повторную езду в пьяном виде, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Портал iz.ru писал ранее, что за новогодние каникулы сотрудники ГИБДД по всей России зафиксировали более 17 тыс. случаев нетрезвого вождения.