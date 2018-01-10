ГИБДД подсчитала пьяных водителей в новогодние праздники

Свыше 17 тыс. случаев нетрезвого вождения зафиксировано сотрудниками ГИБДД по всей России за новогодние каникулы. Об этом ведомство сообщило 10 января.

С 30 декабря по 8 января в России сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и около 6 тыс. случаев отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В праздничные дни Госавтоинспекция активизировала выявление нетрезвых водителей. Согласно сообщению пресс-службы ГИБДД, большинство пьяных автомобилистов были остановлены до того, как по их вине могла бы произойти трагедия, но некоторые всё же успели совершить ДТП.

Так, 6 января в Белгородской области водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по левому краю проезжей части. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка и ее бабушка погибли на месте происшествия. 30 декабря пьяный водитель сбил группу людей, выходивших из кафе в городе Котово в Волгоградской области. Один человек погиб на месте, трое пострадали.



