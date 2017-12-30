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Пьяный волгоградец сбил выходивших из кафе людей

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Пьяный водитель сбил группу людей в городе Котово в Волгоградской области, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел ночью 30 декабря. 34-летний мужчина на автомобиле «Форд Фокус» двигался по проезжей части ул. Чапаева и совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе.

 

Один человек погиб на месте, трое пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Как отмечает «Газета.ру», водитель ранее был судим за убийство.

Ранее британские ученые выяснили, что людей в состоянии алкогольного опьянения усиливаются расистские и гомофобные настроения. По их словам, выпивка действует как «воспламенитель предрассудков».

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