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Госавтоинспекция усилила контроль за пьяными водителями

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Госавтоинспекция МВД России в период новогодних праздников работает в усиленном режиме по предупреждению аварий на дорогах и выявлению нетрезвых водителей.

В региональных центрах и крупных городах на дежурство вышли дополнительные наряды ДПС, так как увеличился транспортный поток из соседних населённых пунктов.

Также усилено патрулирование в местах массового скопления людей.

В праздничные дни контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции особенно строгий, проводятся массовые проверки и специальные операции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там призвали граждан сообщать о случаях управления автомобилем в нетрезвом состоянии, пообещав оперативно реагировать на поступающую информацию.

Отмечается, что во многих регионах РФ сотрудникам инспекции в патрулировании дорог помогают активисты, среди которых есть таксисты.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД и представителями общественных организаций в Белгородской области, в республиках Марий Эл и Карелия, а также других регионах России были проведены информационные компании, призывающие водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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