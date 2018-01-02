Госавтоинспекция МВД России напомнила о безопасности детей на дорогах

Госавтоинспекция МВД России призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей в новогодние праздники, в связи с чем напомнила о правилах поведения на дорогах как пешеходам, так и водителям.

Россияне должны помнить, что перевозить детей в салоне автомобиля можно только с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности.

Если группа несовершеннолетних отправляется на экскурсию, организаторам необходимо согласовать перевозку с специальными службами.

Пассажирский автобус обязательно должен быть оснащен ремнями безопасности, а водитель транспортного средства категории «D» иметь стаж работы не менее одного года, пройти предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о том, что детская одежда должна иметь световозвращающие элементы, чтобы ребенок был заметен на дороге в темное время суток.

Не стоит забывать и про меры безопасности во время активного отдыха. Во время катания на санках, тюбингах, снегокатах, сноубордах или лыжах дети должны быть одеты в защитную экипировку, в частности шлем при занятии экстремальными видами спорта.