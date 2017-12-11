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Известную российскую певицу подозревают в езде в нетрезвом виде

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Российской певице Юлии Началовой грозит лишение водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование после того, как ее остановили сотрудники ГИБДД в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, автомобиль Lexus привлек внимание полицейских из-за странных маневров на дороге. За рулем находилась Юлия Началова, при этом на просьбу проехать и пройти медосвидетельствование, она заявила, что «никуда не поедет среди ночи».

Агент певицы рассказала, что девушка отказалась ехать, потому что ее остановила «толпа каких-то мужиков».

«Среди ночи ее остановила толпа каких-то мужиков. Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали. Вопросом занимается ее юрист. В случае если кто-то к ним обратится из ГАИ, значит, будем заниматься этим вопросом. Рядовая ситуация, ничего особенного», –– рассказала агент Началовой.

Решение о лишении прав и наказании для певицы примет суд.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинскую модель и претендентку на звание «Мисс Украина» Надежду Гавуру задержали за вождение в нетрезвом виде.

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