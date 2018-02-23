Пьяный водитель сбил четырех детей на переходе в Великом Новгороде

Водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, сбил четверых детей на пешеходном переходе в Великом Новгороде. Как пояснили представители Следственного комитета РФ, виновник аварии был задержан.

«Предварительно установлено, что вечером 23 февраля на улице Ломоносова в Великом Новгороде 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков», — указано в сообщении СКР в Telegram-канале.

Водителю удалось скрыться с места происшествия, но сотрудники полиции установили его и задержали. Двух пострадавших детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У девочки был диагностирован открытый перелом бедра, у мальчика — черепно-мозговая травма. Еще двоих подростков доставили в травмпункт. Все пострадавшие 2003 года рождения.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, ее лично контролирует глава СУ СКР по Новгородской области Николай Коннов.

Ранее портал iz.ru писал, что водитель автомобиля в Новосибирске, засмотревшись на салют, допустил наезд на пешеходов, которые шли по тротуару. В результате погибли женщина и малолетний ребенок.