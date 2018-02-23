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Женщина погибла в страшной аварии на трассе «Скандинавия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Женщина погибла на 124-м км автодороги «Скандинавия», идя на обгон по встречной полосе. Об этом сообщает телеканал «78».

Авария произошла 23 февраля. Находясь за рулем автомобиля Renault 31-летняя жительница Санкт-Петербурга решила обогнать едущие впереди машины и выехала на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.

Автоледи погибла на месте, 41-летний водитель Hyundai и два пассажира, среди которых женщина и 18-летний молодой человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Начата проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы автомобиль Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов.

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