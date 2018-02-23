В ДТП с маршруткой в Новокузнецке пострадали восемь человек

В Новокузнецке легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси, в результате аварии пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло в 13:10 по местному времени (09:10 мск) на Заводском шоссе. О предварительным данным, водитель Renault Logan выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество маршрутке.

Среди пострадавших - водитель и пассажир иномарки, а также шесть пассажиров автобуса ПАЗ, в том числе семилетний ребенок.

Обстоятельства столкновения устанавливаются, ведет проверка.

Последний раз о ДТП в Новокузнецке сообщалось 20 февраля – иномарка столкнулась с «БелАЗом».