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В Новокузнецке легковушка столкнулась с «БелАЗом»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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На технологической дороге в Новокузнецке иномарка столкнулась с «БелАЗом». Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Авария произошла на дороге «Новокузнецк–Листвяги» около 8:00 по местному времени (4:00 мск). По предварительным данным, водитель Nissan Avenir не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «БелАЗом».

«В результате аварии погибли двое пассажиров Nissan — 43-летний и 50-летний мужчины. 46-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется доследственная проверка.  

Ранее, 20 февраля, портал iz.ru писал о ДТП на железнодорожном переезде в Оренбургской области, где столкнулись легковой автомобиль и поезд.

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