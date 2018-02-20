В Новокузнецке легковушка столкнулась с «БелАЗом»

На технологической дороге в Новокузнецке иномарка столкнулась с «БелАЗом». Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Авария произошла на дороге «Новокузнецк–Листвяги» около 8:00 по местному времени (4:00 мск). По предварительным данным, водитель Nissan Avenir не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «БелАЗом».

«В результате аварии погибли двое пассажиров Nissan — 43-летний и 50-летний мужчины. 46-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется доследственная проверка.

Ранее, 20 февраля, портал iz.ru писал о ДТП на железнодорожном переезде в Оренбургской области, где столкнулись легковой автомобиль и поезд.