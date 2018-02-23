На КАД в Петербурге столкнулись 12 автомобилей

В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП с участием 12 автомобилей, в том числе одного грузовика. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В 07:30 мск по адресу Всеволожский район, 101-й км КАД внешнего кольца произошло столкновение 12 автомобилей, пострадали три человека», - цитирует агентство представителя ведомства.

Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один - в тяжелом. Потерпевшие госпитализированы.

На данный момент движение транспорта ограничено, ведется расчистка дорожного полотна. Машины проезжают через Рябовское шоссе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в результате столкновения образовался трехкилометровый затор. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в ночь на 23 февраля произошло крупное ДТП в Кемеровской области. Жертвами столкновения автобуса с фурой стали шесть человек, еще 12 пострадали.