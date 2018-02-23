Дело возбудили после ДТП с шестью погибшими в Кузбассе

Уголовное дело по статье 264 Уголовного Кодекса России возбудила полиция по факту гибели шести человек в ДТП в Кузбассе. Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Чебулинском районе Кемеровской области в ночь на пятницу, 23 февраля.

Автобус вез пассажиров из Красноярска на горнолыжный курорт Шерегеш, а грузовик Volvo ехал из Самарской области. На месте аварии погибли четыре пассажира автобуса и водитель, пятый пассажир умер позже. В больницу ближайшего к месту трагедии города Мариинска доставлены 14 пострадавших, они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. По последним данным, пострадавших при ДТП в Кузбассе перевезут санавиацией в Красноярск.

После ДТП открыта горячая линия ГУ МЧС, где можно получить информацию по аварии.

Предварительно, во время движения заднюю часть автобуса занесло, он оказался на встречной полосе, где столкнулся с фурой.