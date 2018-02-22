Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ростове-на-Дону вечером в четверг, 22 февраля, в ДТП погиб один человек.

Под данным регионального главка МВД России по Ростовской области, проверку по факту гибели человека проводят сотрудники ГИБДД.

Транспортные средства столкнулись на улице Орской. Водитель автомобиля Renault Logan» допустил столкновение иномарки с микроавтобусом Hyundai County. На месте ДТП скончался водитель легковушки.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, они не пострадали.

Ранее в четверг шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и фуры в Петербурге, а накануне в ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 15 человек.