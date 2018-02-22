Прямой эфир

Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Ростове-на-Дону

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Ростове-на-Дону вечером в четверг, 22 февраля, в ДТП погиб один человек.

Под данным регионального главка МВД России по Ростовской области, проверку по факту гибели человека проводят сотрудники ГИБДД.

Транспортные средства столкнулись на улице Орской. Водитель автомобиля Renault Logan» допустил столкновение иномарки с микроавтобусом Hyundai County. На месте ДТП скончался водитель легковушки.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились восемь пассажиров, они не пострадали.

Ранее в четверг шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и фуры в Петербурге, а накануне в ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Намеренно сбивший женщину в Ярославле водитель лишен прав
В Петербурге автобус столкнулся с грузовиком

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017