В Петербурге автобус столкнулся с грузовиком

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошла авария с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у дома 151 на пересечении с Лермонтовским проспектом. В результате столкновения пострадал водитель автобуса, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавший госпитализирован. Также легкие ранения получил один из пассажиров.

На данный момент движение в сторону центра по Египецкому мосту через Фонтанку перекрыто. Обстоятельства ДТП устанавливаются, ведется проверка.

Напомним, 21 февраля в Санкт-Петербурге мужчина на джипе въехал в пешеходный подземный переход у станции метро «Московская».