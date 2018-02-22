Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и фуры в Петербурге

Число пострадавших в столкновении маршрутного такси и грузовика в Санкт-Петербурге возросло до шести человек. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает городская станция скорой помощи.

Сообщается, что четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла на Выборгском шоссе у дома № 288.

Портал iz.ru писал о том, что в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с легковушкой в Мурманской области пострадали 15 человек, в том числе двое детей. ДТП произошло 21 февраля на 5-м км автодороги Апатиты–Кировск.