В ДТП с маршруткой в Мурманской области пострадали 15 человек

В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с легковушкой в Мурманской области пострадали 15 человек, в том числе двое детей. ДТП произошло в среду, 21 февраля, на 5-м км автодороги Апатиты — Кировск.

Всех пострадавших отвезли на осмотр в Центральную городскую больницу города Апатиты, пять человек госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются, передает РЕН ТВ.

Портал iz.ru писал о том, что девять человек пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с автомобилем Mercedes в Ставрополе. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд иномарки на встречную полосу.