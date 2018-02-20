Жертвами ДТП с автобусом в Китае стали десять человек

В китайской провинции Цзянси пассажирский автобус перевернулся на скоростном шоссе. Об этом сообщается на странице министерства общественной безопасности КНР в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в 10.30 по местному времени (5.30 мск) в районе уезда Нинду. Автобус, направлявшийся из города Жуйцзинь в уезд Жуйлинь, съехал с дороги, перевернулся и упал в овраг с высоты примерно 10 м.

По данным агентства ТАСС, в салоне автобуса находились 32 человека, при допустимой загруженности не более 19 человек. Жертвами происшествия стали 10 человек, о состоянии остальных пассажиров не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает полиция.

Как ранее сообщал портал iz.ru, более 10 тыс. автомобилей застряли на паромной переправе через пролив Цюнчжоу из-за сильного тумана.