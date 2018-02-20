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В Китае около 10 тыс. машин застряли у паромных переправ из-за тумана

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Фото: Global Look Press/Jin Peng
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Паромное сообщение между китайскими провинциями Гуандун и Хайнань через пролив Цюнчжоу нарушено из-за сильного тумана. Более 10 тыс. автомобилей образовали многокилометровую очередь перед переправами в городе Хайкоу (провинция Хайнань). Об этом сообщает агентство ТАСС.

Утром 20 февраля туман начал рассеиваться, работа паромных портов в городе возобновлена. Метеорологи допускают усиление тумана во второй половине дня. На местах развернуты точки по обеспечению людей водой и предметами первой необходимости.

Жителей предупреждают о сильных задержках из-за большого наплыва туристов. Напомним, в Китае продолжаются дни празднования Нового года по лунному календарю. Как писал портал iz.ru, за время каникул (14–18 февраля) по стране было совершено 287 млн поездок на различных видах транспорта. 

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