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Жители Китая совершили 287 млн поездок в дни Нового года по лунному календарю

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Жители Китая в дни празднования Нового года по лунному календарю совершили 287 млн поездок на различных видах транспорта. Это на 11,1% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Государственное управление по делам туризма КНР.

Отмечается, что за праздничные дни доходы государства от туризма составили 352,7 млрд юаней ($55,6 млрд). Только в воскресенье, 18 февраля, было совершено около 73 млн поездок, из них более 8,5 млн — на поездах. На период каникул Китайская железнодорожная корпорация в расписание добавила 333 состава.

При этом, как сообщал портал iz.ru, за время празднований во Вьетнаме произошло более 200 ДТП. Основными причинами аварий стало нарушение правил дорожного движения, а также управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.  

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