В Сети появилось видео нового смартфона Xiaomi

Китайский блогер опубликовал видео, как он утверждает, с новым смартфоном Xiaomi Mi Mix 2S.

Достоверность утечки специалисты проверить не смогли, так как верхняя часть телефона с логотипом в кадр не попала.

Вместе с тем пользователи отмечают, что демонстрируемый смартфон имеет металлический корпус и абсолютно безрамочный экран, как ранее сообщали другие инсайдеры.

В целом о новинке пока известно только то, что она будет работать на платформе Android Oreo 8.0, обладать 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845.

Кроме того, сообщалось, что Xiaomi Mi Mix 2S оснастят дактилоскопической идентификацией, а камера будет иметь оптический зум.