Эксперты обнаружили новую угрозу для Android

Специалисты обнаружили новую вредоносную программу, атакующую гаджеты на базе операционной системы Android.

Об этом сообщает Bleeping Computer.

Проникая в устройство, ботнет заставляет его добывать криптoвалюту Mоnero.

По данным исследователей из организации QiHо 360, обнаруживших ботнет, опасность угрожает всем устройствам на Android — от смартфонов до «умной» техники.

Сейчас заражены уже около 7,4 тыс. устройств. Большинство пострадавших пока находятся в Китае и в Южной Корее.

Отмечается, что опасная программа, прозванная ADB.minеr, использует компоненты кода у Mirai — ботнета, появившегося в 2016 году и считающегося самым большим в мире. Тогда Mirai заразил тысячи устройств по всему миру и стал причиной приостановки работы множества крупных сайтов.

В конце января сообщалось, что анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В результате ошибки компании около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.