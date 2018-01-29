Google обвинили в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов

Анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в результате ошибки компании, около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.

Отмечается, что вредоносный код, предназначенный для управления сетью, организованной вирусом, продолжает действовать и приносить прибыль своим владельцам.

Вирус просматривает рекламу в скрытом режиме и переходит по ссылкам. Программа копирует естественное поведение пользователей, поэтому рекламодатели не чувствуют подвоха в получении трафика.

Предполагается, что злоумышленники уже заработали на своем вирусе около $20 млн.

Вместе с тем представители Google еще в 2016 году заявляли, что закрыли все лазейки для трояна.

Ранее в январе сообщалось, что «Лаборатория Касперского» обнаружила троян Mezzo, который проникает в компьютер под видом легального программного обеспечения и похищает деньги у компаний через бухгалтерскую программу «1С».