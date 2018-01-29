Прямой эфир

Google обвинили в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов

0
Фото: Global Look Press/Jonathan Alcorn/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в результате ошибки компании, около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.

Отмечается, что вредоносный код, предназначенный для управления сетью, организованной вирусом, продолжает действовать и приносить прибыль своим владельцам.

Вирус просматривает рекламу в скрытом режиме и переходит по ссылкам. Программа копирует естественное поведение пользователей, поэтому рекламодатели не чувствуют подвоха в получении трафика.

Предполагается, что злоумышленники уже заработали на своем вирусе около $20 млн.

Вместе с тем представители Google еще в 2016 году заявляли, что закрыли все лазейки для трояна.

Ранее в январе сообщалось, что «Лаборатория Касперского» обнаружила троян Mezzo, который проникает в компьютер под видом легального программного обеспечения и похищает деньги у компаний через бухгалтерскую программу «1С».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обнаружен способный красть сообщения из WhatsApp у Android вирус
Ворующий деньги вирус обнаружили в Google Play

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017