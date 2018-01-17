Обнаружен способный красть сообщения из WhatsApp у Android вирус

Эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» обнаружили поражающий устройства на Android вирус Skygofree.

По информации специалистов компании, вирус может красть СМС и сообщения из WhatsApp, события из календаря и данные GPS, делать запись разговоров. Skygofree даже в состоянии самостоятельно включать фронтальную камеру и делать снимки. Вирус также позволяет подключать устройства к контролируемым злоумышленниками Wi-Fi-сетям.

Вирус распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, когда пользователям предлагают установить «ускоритель интернет-подключения».

Skygofree назвали одним из самых мощных вирусов для Android. Наибольшее его распространение пришлось на 2015 год, передает телеканал «Звезда».

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый тип вирусов для Android. При помощи вредоносных приложений, которые назвали Loapi, хакеры могут добывать криптовалюту.

Портал iz.ru писал ранее, что Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. Ее создатель — столичная компания «РусБИТех».