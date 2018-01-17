Прямой эфир

Обнаружен способный красть сообщения из WhatsApp у Android вирус

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты российской компании «Лаборатория Касперского» обнаружили поражающий устройства на Android вирус Skygofree.

По информации специалистов компании, вирус может красть СМС и сообщения из WhatsApp, события из календаря и данные GPS, делать запись разговоров. Skygofree даже в состоянии самостоятельно включать фронтальную камеру и делать снимки. Вирус также позволяет подключать устройства к контролируемым злоумышленниками Wi-Fi-сетям.

Вирус распространяется через поддельные сайты крупных сотовых операторов, когда пользователям предлагают установить «ускоритель интернет-подключения».

Skygofree назвали одним из самых мощных вирусов для Android. Наибольшее его распространение пришлось на 2015 год, передает телеканал «Звезда».

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый тип вирусов для Android. При помощи вредоносных приложений, которые назвали Loapi, хакеры могут добывать криптовалюту.

Портал iz.ru писал ранее, что Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux. Ее создатель — столичная компания «РусБИТех».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый вирус уничтожает смартфон с помощью майнинга криптовалюты
Военные сказали Windows «прощай»
Минобороны поставит на служебные компьютеры операционную систему российского производства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017