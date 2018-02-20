В ДТП с автобусом в Индии погибли семь человек

В индийском штате Бихар произошло ДТП с участием автобуса, в результате происшествия не менее семи человек погибли, еще 24 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в придорожную канаву. Водитель скрылся с места происшествия. Утверждается, что в транспортном средстве ехали гости, приглашенные на свадьбу.

Ранее, 19 февраля, портал iz.ru сообщал об аварии, произошедшей в Мехико. В результате ДТП погибли пятеро детей, еще трое несовершеннолетних пострадали.