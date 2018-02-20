При столкновении двух автобусов в Перми погиб ребенок

В Перми столкнулись два рейсовых автобуса, в результате аварии погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщил глава информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских.

«Произошло ДТП на ул. Уинской <…> К сожалению, при столкновении погиб подросток 12 лет, два пострадавших студента доставлены в больницу», — написал Каменских на своей странице в соцсети Facebook.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства инцидента устанавливаются. В связи с аварией глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу провести расследование.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, передняя часть одного из автобусов была практически полностью разбита из-за сильного удара. Всего в транспортном средстве находились 20 человек, второй автобус ехал без пассажиров.

По предварительной информации, водитель одного автобуса не предоставил преимущество на круговом движении и допустил столкновение с другим.

Ранее 20 февраля портал iz.ru писал о ДТП на железнодорожном переезде в Оренбургской области, где столкнулись легковой автомобиль и поезд.