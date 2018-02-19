Автомобиль с ребенком за рулем перевернулся в Мексике

Пятеро детей в возрасте 12–14 лет погибли в автокатастрофе на юго-востоке Мехико, еще трое несовершеннолетних получили травмы. Все они находились в автомобиле, которым управлял 12-летний мальчик.

Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Универсаль».

По данным издания, несовершеннолетний водитель двигался с превышением скорости. На дороге он не смог объехать велосипедиста и потерял управление. В результате машина перевернулась и врезалась в дерево.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в феврале сообщалось, что число погибших в результате крушения вертолета в Мексике возросло до 13 человек.