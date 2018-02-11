Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

Девять человек пострадали при столкновении пассажирской «Газели» с автомобилем Mercedes в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Все пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла на Михайловском шоссе. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд иномарки на встречную полосу.

«Около 17:25 мск в воскресенье на Михайловском шоссе в Ставрополе произошло столкновение автомобиля Mercedes и пассажирской «Газели», следовавшей по маршруту Ставрополь–Пелагиада. В результате аварии пострадали девять человек», — говорится в сообщении ГИБДД во "ВКонтакте".

Среди тех, кто получил травмы, –– водители обоих транспортных средств и семь пассажиров маршрутки.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

11 февраля портал iz.ru сообщал, что один человек погиб, 10 пострадали в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ и Lada Granta на трассе «Кавказ» в Чечне.