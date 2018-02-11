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Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в Чечне

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ и Lada Granta на трассе «Кавказ» в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по республике.

Инцидент произошел между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи 11 февраля примерно в 6:00 мск.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.10 пострадавших, включая водителя УАЗа, были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, столкновение произошло из-за сильного тумана и снижения видимости на дороге.

Ранее в воскресенье портал iz.ru сообщал, что в Гонконге задержан водитель двухэтажного автобуса, из-за неосторожной езды которого погибли 19 человек, еще 65 пострадали.

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