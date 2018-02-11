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Жертвами ДТП на Щелковском шоссе стали три человека

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka/dpa
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На 33 км Щелковского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

В результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

10 февраля две машины столкнулись на востоке Москвы. При аварии пострадал несовершеннолетний, он был эвакуирован в детскую больницу медицинским вертолетом. 

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