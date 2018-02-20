Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Башкирии
Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с фурой в Мелеузовском районе Башкирии.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, ДТП произошло на 178-м км федеральной автодороги Р-240 Уфа–Оренбург. Столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Тoyota Rav 4.
«Предварительно, погибли четыре человека. Детей среди них нет», — сказал собеседник агентства.
Причины и обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
Ранее 20 февраля сообщалось, что четыре человека, включая подростка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Мелекесском районе Ульяновской области.