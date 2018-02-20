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Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Башкирии

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Четыре человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля с фурой в Мелеузовском районе Башкирии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, ДТП произошло на 178-м км федеральной автодороги Р-240 Уфа–Оренбург. Столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Тoyota Rav 4.

«Предварительно, погибли четыре человека. Детей среди них нет», — сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

Ранее 20 февраля сообщалось, что четыре человека, включая подростка, пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Мелекесском районе Ульяновской области.

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