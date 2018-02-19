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Из-за ДТП на МКАД возникла многокилометровая пробка

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Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин
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На 69-м км МКАД произошло ДТП, в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

«В районе 69-го км МКАД на внешней стороне произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого один человек погиб и один пострадал», — рассказали в ведомстве.

Из-за столкновения образовался многокилометровый затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном участке не превышает 2 км/ч.

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