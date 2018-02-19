Более 150 человек погибли во Вьетнаме в дни Нового года по лунному календарю

Во Вьетнаме в дни празднования Нового года по лунному календарю в ДТП погибли 155 человек, еще около 150 пострадали. Об этом сообщает Национальный комитет по обеспечению безопасности дорожного движения страны.

Так, в период с 14 по 18 февраля произошло более 200 столкновений. Основными причинами ДТП стало нарушение правил дорожного движения, а также управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Виновники аварий заплатили штрафов более 10 млрд донгов (около $500 тыс.).

В последний раз об инциденте на дороге во Вьетнаме сообщалось 23 января. Тогда на проезжей части оказалась гигантская кобра, вызвавшая панику среди автомобилистов.