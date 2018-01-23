Гигантская кобра вызвала панику на дороге во Вьетнаме

Гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам во вьетнамской провинции Футхо. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале ViralHog.

Как видно на записи, несколько машин остановились из-за того, что змея оказалась на проезжей части. Сперва автолюбители пытались убрать кобру с дороги, схватив ее за хвост. Затем несколько мужчин с помощью палок попытались переместить змею, в итоге они взяли ее на руки и убрали с дороги.

В комментариях пользователи предположили, что автомобилисты употребят кобру в пищу, так как блюда из змей довольно распространены во Вьетнаме.

«И теперь они сделают из нее змеиный суп или змеиное виски», — цитирует одного из пользователей ««РИА Новости».

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