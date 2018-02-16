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Появилось видео крупного ДТП в Крыму с семью погибшими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Видео первых минут после дорожно-транспортного происшествия на трассе Джанкой–Феодосия–Керчь в районе села Ленинское в Крыму, где погибли семь человек, появилось в сети.

На видеозаписи видно, как пожарные ликвидируют пожар, который произошел в результате столкновения легкового автомобиля и трех грузовиков.

Как сообщает РЕН ТВ, среди погибших четверо несовершеннолетних. Еще два человека получили тяжелые телесные повреждения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что авария на 367-м км трассы Симферополь–Керчь унесла жизни семи человек.

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